Amministrative 2022, a Santa Margherita la poltrona di sindaco è contesa da Abruzzo e Viola

Sono due i candidati a sindaco di Santa Margherita di Belìce. Si tratta di Giacomo Abruzzo e Gaspare Viola, entrambi in campo con delle liste civiche. Il sindaco uscente Franco Valenti non ha potuto ricandidarsi perché ha già fatto due mandati consecutivi. Giacomo Abruzzo è stato, per circa tre anni, vice sindaco con l'amministrazione uscente, nella prima parte di legislatura. E' dottore in agraria ed ha uno studio tecnico-agronomico. Gaspare Viola è un farmacista ed è stato presidente del consiglio comunale nella Giunta Mangiaracina, circa 20 anni fa.

La lista di Giacomo Abruzzo

?Santa Margherita Futura?

Bavetta Giuseppina (detta Giusi), Ciaccio Gaspare, Di Carmine Benedetto, Di Gerlando Francesca Maria, Giambalvo Angela, Guirreri Antonio, Mendolia Tanina, Morreale Salvatore, Rabito Vito, Scarpinata Rosa (detta Rosanna), Sciara Francesco, Valenti Gaspare.

Assessori designati:

Montalbano Caterina, Giambalvo Angela

La lista di Gaspare Viola

?Santa Margherita viva - Gaspare Viola sindaco?

Artale Irene, Barbera Salvatore, Ciaccio Deborah Liboria, Coppola Giuseppa, Corsentino Salvatore, Di Giovanna Onofrio, Morreale Vita, Saladino Lea Valeria, Santoro Antonino, Scarpinata Pietro, Scaturro Giuseppe, Sciara Salvatore.

Assessori designati:

Tanino Bonifacio, Francesco Sala e Antonino Di Giovanna