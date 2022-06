Nuova caserma dei vigili del fuoco, Mannino incontra Sibilia: "C'è un impegno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi ho incontrato a Roma il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, On.le Carlo Sibilia (con delega sui Vvf), al quale ho spiegato la situazione relativa alla realizzazione del distaccamento terrestre dei Vigili del Fuoco a Lampedusa.

L’iter è in enorme ritardo atteso che - a seguito dell’indisponibilità del Comune di Lampedusa e Linosa a voler concedere un terreno comunale - il nuovo sito che è stato individuato per far nascere la caserma e che sarebbe all’interno del sedime aeroportuale, sta comportando una serie di lungaggini burocratiche, col rischio anche di far perdere il finanziamento assegnato per realizzare il nuovo distaccamento.

Abbiamo parlato anche del Presidio dei volontari VVF di Linosa e dei numerosi Vigili lampedusani che sono stati dislocati in diversi comandi italiani, e della possibilità di farli tornare sull’isola, anche per evitare alcuni disservizi che si vengono a creare con il personale viaggiante non residente.

Il Sottosegretario ha garantito il massimo impegno su entrambi i fronti, manifestando ampia disponibilità per la risoluzione delle problematiche.