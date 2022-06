Elezioni amministrative 2022, le prime certezze: vanno verso la riconferma Pendolino e Castellino

E' partito alle 14 lo spoglio per conoscere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali di 10 centri dell'Agrigentino. Chiamati alle urne sono i cittadini di Sciacca, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Aragona, Comitini, Bivona, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa, Villafranca sicula e Cattolica Eraclea.

Ore 16.42. Santo Borsellino sembra pronto a festeggiare in piazza a Cattolica Eraclea grazie ad un vantaggio al momento consolidato sullo sfidante. Confermati i trend tracciati con le precedenti rilevazioni. Testa a testa al momento a Villafranca Sicula. Fermo a quota 40%, ma ci sono ancora molte schede da scrutinare, Fabio Termine a Sciacca, inseguito a 4 punti percentuali da Ignazio Messina. Prime dichiarazioni da sindaco quasi riconfermato ad Aragona per Peppe Pendolino.

Ore 15.55. Mentre in comuni come Comitini lo spoglio sembra sia partito da poche decine di minuti, in altri si iniziano a delineare, o si definiscono ancora maggiormente, i dati delle elezioni. A Campobello di Licata a guidare con oltre il 35% è Antonio Pitruzzella; a Sciacca si profila un possibile ballottagio (ma le sezioni scrutinate sono ancora poche) tra Ignazio Messina e Fabio Termine, con Mangiacavallo che seguirebbe a circa un quarto dei voti dei primi due. A Lampedusa e Linosa è avanti Fabio Mannino nei confronti di Salvatore Martello. Lanciato verso la rielezione a Palma di Montechiaro è invece Stefano Castellino che ha ormai oltre 2000 voti di vantaggio sugli sfidanti. A Santa Margherita di Belice è consolidato il vantaggio di Gaspare Viola.

Ore 15.02. Le previsioni della vigilia appaiono al momento confermate rispetto al vantaggio elettorale dei sindaci uscenti. A Palma di Montechiaro, con circa mille e cinquecento schede scrutinate, è avanti con l'87% delle preferenze Stefano Castellino. Avanti in modo netto anche Giuseppe Pendolino ad Aragona (63%), così come Milko Cinà che si starebbe avviando alla riconferma del ruolo di sindaco a Bivona.

Ore 14.15. Le urne si sono chiuse ieri sera alle 23, ma, da quanto è trapelato, in diversi comuni le operazioni di realizzazione dei verbali si sono protratte a volte fino a tarda notte, rendendo impossibile diffondare i numeri dell'affluenza che è stata comunque nella media.

In realtà verranno prima esaminati i voti del referendum, ma dati i numeri dell'affluenza fanno intendere chiaramente che si tratterà di operazioni estremamente rapide. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno, ma è una eventualità che riguarda solo 2 dei dieci centri chiamati al voto, cioè Sciacca e Palma di Montechiaro, gli unici dove si vota con il proporzionale. In tutti e otto gli altri casi, oggi si conoscerà il nome dei nuovi sindaci e dei consiglieri comunali.

E' stata una campagna elettorale priva di particolari "colpi di scena", con i sindaci uscenti che sono un po' ovunque i favoriti di questa competizione: parliamo in particolare di Giuseppe Pendolino ad Aragona, Milko Cinà a Bivona, Stefano Castellino a Palma di Montechiaro. Nella città delle Terme pare potrebbe affermarsi anche a primo turno Ignazio Messina.

(aggiornato alle ore 16.50)