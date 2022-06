Amministrative 2022 ad Aragona, ecco i consiglieri comunali eletti: tutte le preferenze

Ampia vittoria, ampia maggioranza in Consiglio comunale per il riconfermato sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino. In base ai numeri definitivi (ma non ufficiali) delle preferenze ricevute dalle liste, si delinea l'elezione di 11 consiglieri comunali per "Peppe pendolino sindaco" e 4 consiglieri per "Nuova Visione", con lo sconfitto Buscemi che pare non accetterà lo scranno in aula.

Lista Pendolino Sindaco: Stefania Pepe Di Giacomo: 627; Gioacchino Volpe: 621; Gerlanda Lucia Salamone: 618; Raimondo Chiara: 579; Maria Sardo (detta Mariella): 491; Angelo Galluzzo: 452; Antonino Contino: 409; Caterina Gallo (detta Katia): 363; Francesco Maria Morreale: 355; Alfonso Micciché: 323; Alex Saieva: 188; Ilaria Spoto: 155.

Consiglieri eletti Di Giacomo, Volpe, Salamone, Chiara, Sardo, Galluzzo, Contino, Gallo

Lista Nuova Visione: Salvatore Parello: 290 voti; Giuseppe Attardo (detto Peppe): 270 voti; Rosalia Gaziano: 234 voti; Rosario Farruggia: 216 voti; Veronica Graceffa: 181 voti; Gerlandina Caramazza: 140 voti; Rosa Calvagna (detta Rosy): 138 voti; Rosa Calleia: 111 voti; Sergio Antonio Graceffa: 92 voti; Angelo Cammarata: 65 voti; Vincenzo Cacciatore: 55 voti.

Consiglieri eletti Parello, Attardo, Gaziano. Al posto di Buscemi, qualora dovesse rinunciare, Rosario Farruggia