Amministrative 2022, dopo il pareggio elettorale Villafranca va al ballottaggio: ecco il candidato sindaco Domenico Balsamo

Agrigentonotizie ha provato ad incontrare i due aspiranti sindaci di Villafranca Sicula centro che, dopo il clamoroso pareggio elettorale del 12 giugno scorso, è stata chiamata al turno di ballottaggio di domenica prossima 26 giugno. A contendersi la fascia tricolore sono i candidati:

Domenico Balsamo (Villafranca bene comune – Balsamo sindaco.

Gaetano Bruccoleri (Svegliamo Villafranca).

Il candidato Gaetano Bruccoleri, contattato più volte dalla redazione di AgrigentoNotizie, ha detto che per motivi personali ed impegni elettorali non poteva essere presente nel giorno fissato per l’intervista a Villafranca Sicula. Bruccoleri ha chiesto alla redazione di inoltrare le domande per rispondere in forma scritta, richiesta che è stata accolta da AgrigentoNotizie che resta in attesa delle risposte. Ha risposto invece, accettando subito l'incontro con AgrigentoNotizie, il sindaco uscente, nonché candidato Domenico Balsamo.