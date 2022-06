Amministrative 2022, è definitivo: a Sciacca sarà ballottaggio tra Messina e Termine

Nuovo colpo di scena per questa lunga, e velenosa, coda delle amministrative 2022 a Sciacca. Dopo la verifica dei verbali provenienti dalle 42 sezioni, la commissione elettorale ha sancito che la città delle Terme andrà al ballottaggio.

Ignazio Messina, infatti, dato per vincitore solo ieri con un 40,11% di preferenze, si è in realtà fermato al 39.9% dei consensi e andrà al ballottaggio con Fabio Termine.

Era stato proprio quest'ultimo, nella tarda mattinata di ieri a spegnere gli entusiasmi dei "messiniani" (che per tutta onestà, non avevano mai iniziato a festeggiare) sostenendo che non vi fosse stata alcuna vittoria al primo turno.

Salvo ricorsi (a questo punto altamente probabili) per la città si aprono adesso altre due settimane di campagna elettorale.