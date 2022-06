Sciacca, l'affluenza alle urne per il ballottaggio: quasi il 21 per cento alle 12

Quasi il 21 per cento degli elettori di Sciacca è andato a votare per il ballottaggio entro le 12. Si tratta di un dato in linea con gli altri 64 Comuni della penisola che oggi sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco.

I votanti, in particolare, sono stati 7.360 pari al 20,67%. Lo ha reso noto l’ufficio elettorale che aggiornerà il dato, come di consueto, alle 19. E’ probabile che il maggiore afflusso si registrerà dalle 20 in poi quando la gente sarà rientrata dal mare. Si chiude alle 23 e, subito dopo, inizierà lo spoglio.

I cittadini di Sciacca, dopo un conteggio controverso, sceglieranno fra Ignazio Messina (sostenuto da 5 liste civiche) e Fabio Termine (appoggiato da Pd e Movimento 5 Stelle).