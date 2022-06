Amministrative 2022 a Cattolica Eraclea Santo Borsellino confermato sindaco: "Vittoria sofferta, adesso tutti al lavoro"

Festa in piazza a Cattolica Eraclea per la rielezione di Santo Borsellino, che si è imposto su Paolo Enzo Camilleri dopo un lungo testa a testa.

"Ringrazio tutta la comunità per aver apprezzato il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni - ha detto -. Adesso abbiamo altri cinque anni sulle spalle e invito l'opposizione ad essere costruttiva perché dobbiamo avere amore per questo paese e portare risultati a questa comunità".

Una "vittoria sofferta", la definisce il sindaco Borsellino, che arriva tra l'altro al termine di una campagna elettorale dai toni a volte anche molto aspri.