Amministrative 2022, Giusy Gammacurta ha ritirato la candidatura a sindaco di Campobello di Licata

A poche ore dall’ufficializzazione della mia candidatura a sindaco di Campobello di Licata , dopo attente valutazioni e riflessioni , ho maturato la decisione di ritirare la disponibilità ad una sfida prestigiosa , mettendo da parte ambizioni personali per amore della mia comunità.

La situazione che si prospettava per Campobello, certamente frastornata da una frantumazione di un’intera classe dirigente, sia a destra che a sinistra, mi ha convinta che era il tempo di fermarsi un attimo per un’attenta riflessione sull’impegno della sottoscritta in prima persona e di un intero gruppo che fino a questa sera mi onora e mi gratifica della loro fiducia.

Ciò che mi ha veramente tormentato in questi giorni era il pensiero di dovere scegliere tra l’orgoglio personale di una donna impegnata in politica e il desiderio di dare alla mia comunità una squadra stabile che potesse veramente invertire il senso di marcia rispetto all’amministrazione uscente e a suoi sodali. Tra i due sentimenti ho ritenuto che il secondo dovesse prevalere sul primo; pertanto, nonostante le diverse richieste ricevute in questi giorni, incentrate principalmente a ricoprire poltrone e posizioni, ho ritenuto, anzi abbiamo ritenuto di abbracciare il percorso politico che in queste settimane ha avviato il gruppo “ Corri Campobello” , fatto di soluzioni per una comunità ormai da diversi anni in agonia. E’ vero, infatti, che la cultura, la solidarietà e l’inclusione sociale, la promozione del territorio e le politiche ambientali devono essere al centro dell’azione politica di questa compagine amministrativa che credo abbia tutte le carte in regola per mandare in soffitta i protagonisti in negativo che hanno ridotto la nostra Campobello ad una cittadina che è ad un passo dal dissesto. Ovviamente , per tradurre le intenzioni in fatti concreti sono necessari uomini e donne credibili, preparati che abbiano qualcosa da dire dentro e fuori le mura di Campobello di Licata.

Tengo a ribadire ai miei amici ed elettori che mi sono fatta garante di un accordo politico-programmatico nella consapevolezza di avere tra di noi le risorse migliori che questa città possa al momento desiderare.

Ringrazio, l’Onorevole Giusy Savarino, il Presidente di Diventerà Bellissima nella persona dell’ Onorevole Giuseppe Catania, per avere compreso ed avallato le ragioni della scelta effettuata e per avermi rinnovato la loro fiducia.

Questo è quanto dichiarato dalla dottoressa Giusy Gammacurta , candidata a sindaco in quota Diventerà Bellissima che correrà in ticket con Michele Termini Sindaco per sostenere la lista Corri Campobello.