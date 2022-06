Elezioni amministrative, Fabio Termine è il nuovo sindaco di Sciacca: Gaetano Bruccoleri vince a Villafranca Sicula

Si è chiuso a tarda notte il quadro delle elezioni amministrative 2022, con due comuni dell'Agrigentino impegnati i un turno di ballottaggio giunto sul filo di lana.

A Sciacca, con oltre 10mila voti (53,43%) Fabio Termine si è imposto su Ignazio Messina, mentre con il margine di sole 7 preferenze Gaetano Bruccoleri (497 voti) ha tolto la poltrona di primo cittadino all'attuale sindaco Domenico Balsamo (490 voti).

"Il progetto di rinnovamento credibile e candidato a sindaco credibile. La nostra proposta organica di Centrosinistra unito e giovane è stata premiata dagli elettori di Sciacca, ora mettiamoci al lavoro per rendere concrete le nostre idee” è il commento del deputato Pd Michele Catanzaro.

"Sono contentissimo, perché i cittadini di Sciacca hanno scelto di eleggere Fabio Termine - commenta invece il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro -. Per me, e per il MoVimento 5 Stelle, è stato un onore sostenerlo e sarà un piacere continuare a farlo".