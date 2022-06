Aragona, ecco il Pendolino bis: scelti i 4 assessori ma ancora niente deleghe

Il riconfermato sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, giura in consiglio comunale e nomina la sua giunta. Per il momento, però, non sono state assegnate le deleghe.

Tra gli assessori scelti e che hanno giurato: Alfonso Miccichè, Antonino Contino, Renata Miccichè e Raimondo Chiara.

Pendolino, imprenditore agricolo, che in passato è stato consigliere comunale e assessore, ha vinto le elezioni battendo il medico Raimondo Buscemi, ex presidente del consiglio comunale.