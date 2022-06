Elezioni amministrative, domenica 10 Comuni chiamati alle urne: ecco come si vota

Ormai è agli sgoccioli la campagna elettorale delle amministrative anche in provincia di Agrigento. Venerdì sarà infatti l'ultimo giorno di "propaganda" per i dieci centri chiamati al voto, ma gli elettori potranno recarsi alle urne solo domenica domenica dalle 7 alle 23, ma i risultati si conosceranno nel tardo pomeriggio di lunedì.

Questo perché le direttive rispetto alle operazioni di spoglio vedono un'apertura delle urne solo a partire dalle 14 dal 13 giugno, con priorità rispetto allo spoglio dei risultati del referendum sulla giustizia. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno, ma è una eventualità che riguarda solo 2 dei dieci centri chiamati al voto, cioè Sciacca e Palma di Montechiaro (gli unici dove si vota con il proporzionale).

Tutti ad elezione con il maggioritario gli altri comuni: Aragona, Comitini, Bivona, Santa Margherita di Belice, Campobello di Licata, Villafranca Sicula, Lampedusa e Linosa e Cattolica Eraclea.

Ma come si vota?

Secondo quanto recita il sito della Regione Siciliana, l'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, quest'ultime devono essere di genere diverso; una di genere femminile ed una di genere maschile. Se entrambe le preferenze appartengono allo stesso genere, la seconda preferenza verrà annullata. Esiste, inoltre, il cosiddetto "trascinamento": significa che il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco ad essa collegato, e non viceversa. .

Anche se i contagi sono in calo, verrà comunque imposto l'obbligo di usare la mascherina quando gli elettori si recheranno al seggio.