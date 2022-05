Amministrative 2022, Forza Italia Sciacca: “Adesso nostro obiettivo è impedire la vittoria di Mangiacavallo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Alla luce dei recenti imprevedibili e scandalosi accadimenti, che hanno meschinamente rivelato le infide macchinazioni di una certa politica in cui il partito di Forza Italia non si riconosce, sento il dovere di annunciare agli elettori e a tutta la cittadinanza che FORZA ITALIA, per non fare il gioco del sig. Mangiacavallo e dei suoi alleati, ha deciso che non si presenterà alle elezioni comunali. La lista dei candidati al consiglio comunale verrà resa pubblica nei prossimi giorni, non verranno sospese le nostre iniziative politiche e previa attenta valutazione dei programmi elettorali più convincenti torneremo al "Torre del Barone Resort " per lanciare la nostra proposta programmatica per la città e dare una chiara indicazione di voto ai nostri elettori. Una scelta dolorosa ma necessaria, che serve a dare un segnale forte ed inequivocabile per rimarcare la gravità di quanto accaduto, ed al contempo una risposta ai soliti avvelenatori dei pozzi ed a quanti si illudevano che con la loro improvvida ed immotivata scelta di escluderci dalla alleanza, saremmo caduti nella loro trappola, ovvero quella di proporre una nostra candidatura a sindaco. Infatti, una nostra candidatura di bandiera, a pochi giorni dalla presentazione della lista, sarebbe solo servita ad acuire le lacerazioni in una città già stanca e delusa ed avrebbe addirittura fatto il gioco di quegli stessi soggetti che hanno ordito al complotto, agevolando il “sogno” ballottaggio al candidato sindaco Mangiacavallo, che noi con questa scelta vogliamo a tutti i costi ostacolare, perché lo riteniamo nefasto per la città. Assumiamo pertanto questa scelta, con dolorosa ma convinta determinazione, per doveroso rispetto dei nostri tanti elettori, così gravemente offesi dai comportamenti politici immotivatamente assunti, dei tanti cittadini ancora oggi increduli che vorrebbero spiegazioni, e di quanti hanno avuto modo di assistere con i propri occhi alla nostra lealtà politica, nel corso di una manifestazione elettorale straordinariamente partecipata. FORZA ITALIA prende atto che è stato vergognosamente disatteso il documento che sanciva l’accordo politico tra i partiti della coalizione di centro destra, con il silenzio assordante degli alleati. In considerazione di quando sopra, Forza Italia si ritiene libera da ogni vincolo di alleanza, prendendo le distanze da una “mascherata pirandelliana “ lontana anni luce dai reali problemi della città, in totale spregio dei patti assunti, della chiarezza e del senso di responsabilità. La politica è affidabilità, partecipazione, condivisione, dialogo, spirito di servizio ed amore per la città. Pertanto venendo a mancare questi requisiti e questi principi che informano il partito che rappresento, con l’onestà intellettuale che mi caratterizza, rassegno alla città la verità di quanto accaduto. Seguirà nei prossimi giorni la conferenza stampa già annunciata, per informare più approfonditamente la città della gravità di quanto è accaduto.