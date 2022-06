Amministrative 2022, a Lampedusa Mannino fa il "miracolo" e batte Martello

E' forse la vittoria meno prevedibile ma certamente quella più di "peso", per quanto la più geograficamente lontana dalla provincia di Agrigento quella di Filippo Mannino, che ha "spodestato" l'uscente Salvatore Martello, unico sindaco in carica a non essere stato riconfermato (al momento).

"Questa vittoria non è il cambiamento, ma è una possibilità che abbiamo per cambiare insieme - ha dichiarato durante un comizio tra la folla -. Come ho già detto, queste isole le cambieremo solo se ognuno di noi diventerà il sindaco dei propri dieci metri quadra. Voglio sperare - dice alla folla - che ci aiuterete in questo percorso che è appena iniziato. Se rimaniamo uniti queste isole le cambiamo veramente".

"Le elezioni si vincono e si perdono, accettiamo la sconfitta - dice lo sconfitto Salvatore Martello -. In tutta onestà credo di avere sempre lavorato con il massimo impegno nel corso del mio mandato, ma a volte questo non basta. Probabilmente paghiamo anche il prezzo della difficoltà di amministrare un comune di frontiera, quello di Lampedusa e Linosa, schiacciato ogni giorno da problemi ed emergenze che ci sono soltanto qui e che un sindaco, da solo, non può affrontare in maniera efficace. Avevamo un programma ambizioso che è iniziato cinque anni fa ma che aveva bisogno di essere ultimato per poterne cogliere i frutti. È stata una campagna elettorale dura, tesa, nella quale abbiamo provato a parlare di progetti e di sviluppo, ma evidentemente a prevalere sono state altre ragioni.

Accettiamo l’esito delle urne e continueremo ad impegnarci per il bene di Lampedusa e Linosa".