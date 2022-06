Amministrative 2022, l'affluenza finale nei 10 Comuni chiamati alle urne è stata del 52,70%

Ci sono state realtà - come Sciacca, Comitini e Lampedusa - dove, rispetto ai 5 anni precedenti, si è sentito e visto il calo di elettori. L'affluenza finale, rilevata alle ore 23, è stata per i 10 Comuni chiamati alle amministrative del 52,70%. Sui 114.362 aventi diritto, alle urne si sono recati 60.272 agrigentini.

Ad Aragona sono andati alle urne 5.611 cittadini sui 15.072 aventi diritto. L'affluenza è stata del 37,23% rispetto al 40,54% di 5 anni addietro. Si è registrato dunque un -3,31%. A Bivona, su 3.820 aventi diritto al voto, alle urne sono andati in 2.402, ossia il 62,88%. La differenza rispetto alle precedenti amministrative è stata dello 0,99%. Più bassa, invece, l'affluenza - pari 54,93% (cinque anni addietro era stata del 63,7%) - a Campobello di Licata dove hanno votato 5.806 cittadini a fronte dei 10.569 aventi diritto. A Cattolica Eraclea hanno votato in 2.436 rispetto ai 7.075 aventi diritto, per il 34,43% rispetto a cinque anni addietro quando l'affluenza finale fu del 36,33%.

A Comitini sui 1.790 aventi diritto solo in 645 si sono recati ai seggi, ossia il 36,03%. Cinque anni fa, l'affluenza era stata del 41,21% (-5,17%). C'è stato un crollo del 5,17% dunque rispetto al 41,21% di elettori delle precedenti elenzioni. C'è stato un crollo del 7,88% rispetto al 74,71% di 5 anni addietro, l'affluenza a Lampedusa e Linosa dove su 5.499 aventi diritto alle urne sono andati 3.675, ossia il 66,83%. In aumento, dello 0,89%, invece l'affluenza di Palma di Montechiaro dove su 26.984 aventi diritto, alle urne sono andati in 12.126, ossia il 44,94% (cinque anni addietro l'affluenza finale era stata del 44,04%).

A Santa Margherit di Belìce sono stati 4.087 i cittadini che si sono presentati al seggio, rispetto ai 6.536 aventi diritto. L'affluenza è stata dunque del 62,53%, mentre cinque anni addietro fu del 64,07% (-1,54%). A Sciacca su 35.605 aventi diritto, alle urne si sono recati in 22.507, l'affluenza è stata del 63,21%. Cinque anni addietro era stata del 69,45% e dunque si è registrato un -6,24%. A Villafranca Sicula si è registrato invece un +0,05%: sui 1.412 aventi diritto hanno espresso la loro preferenza per i candidati in 977, ossia il 69,19% rispetto al 69,14% di cinque anni addietro.

Lo spoglio

Chiuse alle ore 23 le operazioni di voto. Si procederà adesso con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a domani, a partire dalle 14. Lo hanno reso noto dalla Regione. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi dalle Prefetture territorialmente competenti al dipartimento regionale delle Autonomie locali, saranno immessi sul sistema Idec (realizzato con la collaborazione dell'assessorato dell'Economia e della società Sicilia digitale), elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale.