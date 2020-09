Vox Italia, il segretario provinciale: "Noi non anti-vax"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il partito Vox Italia con una nota a mezzo stampa tende a precisare e risponde ad alcune dichiarazioni uscite in alcuni giornali e siti web, che il partito non è ne pro Vax, ne negazionista sul tema che riguarda il Covid 19. Non neghiamo l'esistenza del virus, che viene strumentalizzato a livello politico,ne che non si debba usare la mascherina dove serve. Ribadiamo il concetto del vaccino che non deve essere obbligatorio ma facoltativo per chi vuole farlo, il partito non è contro i vaccini tanto è vero che il Prof. Diego Fusaro che ha una figlia di un anno ha vaccinato la bimba dai vari vaccini obbligatori per legge. Restiamo a disposizione per chiarimenti con chi vuole avere delucidazioni in merito e diffidiamo ancora con chi vuole mettere in cattiva luce il partito.