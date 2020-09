Elezioni amministrative, orari e giorni di apertura degli uffici demografici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In occasione delle Elezioni Amministrative del 04 e 05 ottobre 2020, il Comune di Agrigento informa che gli sportelli dei servizi demografici saranno aperti al pubblico a far data 01/10/2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.