Finite le verifiche sulle schede elettorali: ecco i dati delle 55 sezioni

Alla fine le sezioni ci sono tutte: 55 su 55. Ma i numeri non sono ancora ufficiali.

Pochi minuti fa, infatti, sul sito del Comune di Agrigento il contatore era finalmente completo, definendo il termine delle operazioni di riconteggio e controllo (quelle di spoglio sono terminate da tempo) delle sezioni elettorali che erano rimaste in “bilico”.

Un completamento che però non risolve molto, dato che l’Ente avvisa che “i dati attualmente rimessi sul sito sono provvisori e indicativi, e sono tratti dai verbali delle sezioni elettorali pervenuti all’ente. successivamente si provvederà alla pubblicazione dei dati definitivi, estraendoli dal verbale dell’ufficio centrale le cui lavorazioni sono in corso”.

Quindi questa fase non è ancora finita del tutto, ma non ha comunque cambiato il trend complessivo dei conteggi: Franco Micciché chiude infatti al 36,68%, seguito da Calogero Firetto al 27,95% e Marco Zambuto al 17.19%. In coda Daniela Catalano (10,04%), Marcella Carlisi al 4,70% e Angela Galvano al 3.44%.

Modifiche nell’ordine dei decimali per i consiglieri comunali, senza – apparentemente – alcuno spostamento in ordine dei seggi già scattati con i voti di lista ad eccezione di un “sorpasso” in seno a Forza Italia con Carmelo Cantone che ha superato di 8 voti Giovanni Civiltà, entrando così in aula “Sollano” a primo turno.

La partita degli apparentamenti può adesso teoricamente cominciare, anche perché c'è tempo solo fino a lunedì per definire tutto.