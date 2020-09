Amministrative a Siculiana, l'assessore Lagalla appoggia il candidato Lucia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In vista delle prossime amministrative, IdeaSicilia sostiene la candidatura a Sindaco di Santino Lucia, già coordinatore territoriale del movimento fondato da Roberto Lagalla. «Da sempre instancabile animatore e promotore di idee che hanno alimentato il nostro movimento, sin dalla sua fondazione – dichiara Lagalla - non posso che appoggiare la candidatura di Santino Lucia alla guida del Comune di Siculiana ed esprimere per lui il più sincero apprezzamento. Sono certo che la sua capacità di ascolto ed il suo spirito di servizio verso i cittadini lo renderebbero una guida attenta e concreta per il paese».

«Ringrazio l’assessore Lagalla per essere un punto di riferimento imprescindibile per il mio percorso – dichiara Lucia – Oggi decido di accogliere questa nuova sfida, candidandomi a Sindaco, per amore della mia Siculiana. Ho creato una lista di persone profondamente legate a questo territorio, con tanta voglia di fare e soprattutto con un forte desiderio di far risorgere il paese, luogo dove la bellezza si è fatta storia e paesaggio ma oggi ha bisogno del nostro aiuto per immaginare un futuro migliore».