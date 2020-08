Amministrative, il candidato Zambito al lavoro sui punti cardine del programma elettorale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Entra nel vivo la campagna elettorale del candidato sindaco di Siculiana Peppe Zambito. Il candidato alla guida della lista "Orizzonte Comune" per le prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre, è al lavoro con la sua squadra per stilare i punti cardine del nuovo programma politico avente come caratteristica pregnante quella di essere condivisa con la cittadinanza. Proprio per raggiungere tale obiettivo, è stata lanciata l’iniziativa “Siculiana dalla A alla Z”: i cittadini che hanno voglia di proporre idee innovative al servizio del territorio con dei suggerimenti diretti ad attuare un confronto costruttivo, potranno contattare il numero Whatsapp 3297413673. Il team dei collaboratori del candidato Peppe Zambito si occuperà di raccogliere tutti i messaggi che perverranno al numero indicato.

Il recupero e la riqualificazione del territorio, il rilancio del turismo e dell'occupazione, unitamente al potenziamento del centro storico, sono gli elementi rilevanti del programma proposto dalla lista per il miglioramento del paese di Siculiana. Particolare sarà anche l’occhio di riguardo nei confronti dei giovani talenti che contribuiranno con le loro capacità e il loro spirito innovativo a valorizzare il territorio locale. Fondamentale sarà anche il dialogo con le famiglie,con i disabili e con gli anziani per accogliere le loro istanze alle quali seguiranno le più adeguate e conformi risposte.