Amministrative a San Biagio Platani, c'è il primo candidato a sindaco ufficiale

C'è il primo nominativo ufficiale. Michele Di Piazza ha annunciato, attraverso i social, di essersi candidato a sindaco di San Biagio Platani. Le amministrative si terranno il 22 e 23 novembre.

"Un figlio del popolo al servizio dei nostri cittadini!" - ha scritto, annunciando appunto, la candidatura a sindaco Michele Di Piazza - .

Il consiglio comunale di San Biagio Platani era stato sciolto per mafia in seguito alla maxi operazione antimafia denominata "Montagna", che portò anche all'arresto dell'allora sindaco. Ma è il paese noto per gli Archi di Pasqua.