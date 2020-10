Amministrative a San Biagio Platani, sarà sfida fra Amoroso e Di Piazza

Due i candidati sindaco di San Biagio Platani dove si voterà il 22 e 23 novembre. Si tratta di Rosina Amoroso e Michele Di Piazza.

Il consiglio comunale di San Biagio Platani era stato sciolto per mafia in seguito alla maxi operazione antimafia denominata "Montagna", che portò anche all'arresto dell'allora sindaco. Ma è il paese noto per gli Archi di Pasqua.

Con la lista "Uniamo San Biagio - Amoroso sindaco" è stata candidata a sindaco del paese Rosina Amoroso.

Candidati al Consiglio sono invece: Stefania Alba, Rosina Amoroso, Filippo Bondi, Giulio Conte, Floriana Forte, Rita Panarisi, Adriano Parla, Mario Prescia, Jessica Savarino, Domenico Testasecca, Maria Zito.

Gli assessori designati sono: Domenico Testasecca, Francesco Messina e Giuseppe Butticè.

Con la lista "Scriviamo la storia - Michele Di Piazza sindaco" è stato candidato a sindaco Michele Di Piazza.

I candidati al Consiglio sono: Tommaso Allegro, Carmelo Bruno, Lorenzo Caldara, Francesca Caldarone, Daniele Catalano, Caterina Cerfeda, Michele Di Piazza, Simona Lombardo, Tiziana Lo Piparo, Giuseppe Marino, Fabiola Mendolia, Domenico Savarino.

Gli assessori designati sono: Tommaso Allegro e Simona Lombardo.