Referendum costituzionale, in Sicilia vince il "Sì" con il 75,88%

Gli agrigentini hanno "disertato" le urne, ma in Sicilia nel referendum costituzionale utile al taglio del parlamentai, ha vinto il "Si". Sono stati espressi dal 75,88% dei votanti mentre i no sono rimasti al 24,12%.

In provincia di Agrigento all'80,6%, si tratta di un vero record di consensi per il taglio dei parlamentari. L’Isola si conferma infatti la regione d’Italia con la più bassa affluenza: alle urne sono andati circa 35 elettori su 100, con un risultato molto più basso del resto d’Italia, dove la media è invece superiore al 53 per cento.