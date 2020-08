Elezioni a Realmonte, la candidata a sindaco Sabrina Lattuca presenta il programma elettorale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La candidata Sindaco di Realmonte, Avvocato Sabrina Lattuca, sostenuta dalla lista civica “Realmonte per sempre”, presenta i punti salienti del suo programma elettorale in vista delle elezioni comunali del 4 e 5 di Ottobre. Si tratta di un programma che nasce da un confronto-dialogo con i cittadini e dalla volontà di proseguire lungo il cammino di rinnovamento e di impegno a partire dalle grandi questioni quali la gestione dell’acqua, dell'illuminazione, della viabilità, della valorizzazione e dell'utilizzo dei siti di interesse pubblico. Complessivamente il programma è improntato a una visione che considera la naturale vocazione turistica del territorio come orizzonte a cui guardare, arricchendo tuttavia i tradizionali ambiti della bellezza paesaggistica con la moderna prospettiva di un turismo rurale che rappresenta la nuova

frontiera dello sviluppo. La candidata Sindaco Sabrina Lattuca mette ovviamente tra le priorità del programma la gestione e la valorizzazione della Scala dei Turchi, oggetto di un contenzioso giudiziario, ritenendola a tutti gli effetti proprietà comunale. Fulcro di questo programma sono i giovani. Ad essi la candidata Lattuca si rivolge direttamente esortandoli a proporre idee, a sviluppare progetti, a essere protagonisti della loro storia e del loro futuro. Il programma spazia dallo sviluppo territoriale-locale al sostegno alle imprese, all’ambiente e all’urbanistica. Guarda con interesse all’assistenza sanitaria, al turismo, alla cultura, all’istruzione, allo sport, alle politiche fiscali, alla tutela dei cittadini e a una diversa e più efficiente gestione dei servizi comunali e del personale. Viene data massima attenzione al rispetto

dell’ambiente e a questo proposito si vuole impedire ogni forma di aggressione al paesaggio di nuovi insediamenti industriali come di vecchi che vogliano sviluppare iniziative in contrasto con la natura e le sue forme. La candidata Sindaco, Sabrina Lattuca, sottolinea poi la necessità della partecipazione alla vita politica e l’importanza del voto come strumento a disposizione delle persone: “Partecipare alla vita politica significa contribuire alla crescita e al futuro del proprio territorio. Partecipare al voto vuol dire scegliere compiutamente gli obiettivi da perseguire” – dichiara l’Avvocato Lattuca, che conclude affermando: “Sono convinta che la gestione della cosa pubblica debba essere improntata alla totale trasparenza e debba contare sulla partecipazione dei cittadini e in particolare dei giovani e delle donne che hanno tanta energia e passione. Questo in tutti i settori della vita pubblica e in ogni momento dell’azione amministrativa”.