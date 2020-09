Amministrative a Realmonte, Putrone: "Destagionalizzazione dei flussi turistici"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La destagionalizzazione dei flussi turistici, il potenziamento dei servizi e la programmazione anticipata. Tutto questo con la Scala dei Turchi vera protagonista. Il candidato sindaco di Realmonte, Salvatore Putrone, nel suo programma presentata agli elettori, punta tutto sulle potenzialità inespresse del territorio che può contare oltre su uno dei siti più visitati d'Italia anche su spiagge dorate e mare cristallino, oltre che un clima, piuttosto clemente per gran parte dell'anno.

"Voglio stilare, fin da subito, un protocollo con tutte le varie categorie imprenditoriali e produttive cittadine per pianificare e comunicare il programma delle manifestazioni e degli eventi con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione, in modo da veicolare gli eventi di Realmonte a tempo debito non solo sul territorio nazionale, ma anche fuori dallo Stivale. La valorizzazione, la fruibilità e la tutela della Scala dei Turchi sarà il primo vero obiettivo da raggiungere. Solo così facendo possiamo creare occupazione e sviluppo, impendendo ai nostri giovani di continuare a lasciare questa terra. Mi occuperò di creare degli itinerari enogastronomici perché sono convinto che oltre alle bellezze paesaggistiche e archeologiche, chi arriva dalle nostre parti, pretende di mangiare bene e sano. Inoltre, proprio perché siamo in piena era green, all'ex ferrovia creeremo una pista ciclabile visto che molti turisti e visitatori vanno alla ricerca di biciclette elettriche in affitto. Inoltre, intendo essere trasparente circa la destinazione dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno. Infine, per le nostre spiagge redigeremo un nuovo piano, più flessibile per andare incontro ai cambiamenti e alle tendenze dell'offerta balneare. Saremo anche al fianco del comune di Porto Empedocle, con la sindaca Ida Carmina, per cercare di sbloccare, facendoci sentire nelle sedi istituzionali opportune, la creazione del terminal per le navi da crociera nel porto di Vigata. Sarebbe un altro modo di ospitare tutto l'anno decine di migliaia di turisti".

Il candidato sindaco, Salvatore Putrone, coadiuvato dalla lista LeAli con Realmonte che lo appoggia in questa avventura, tiene a precisare che intende rompere con il recente passato. "Per avere un rapporto di fiducia con la gente - conclude Putrone - è necessaria la massima trasparenza amministrativa e il rispetto dei tempi di risposta al cittadino".