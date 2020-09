Amministrative: tre gli aspiranti sindaci di Realmonte, ecco tutti i nomi

I candidati a sindaco di Realmonte saranno tre. Al momento, però, sono state presentata in Comune solo due liste per altrettanti candidati. Ad aver già consegnato gli elenchi sono stati: Sabrina Lattuca che è schierata dalla lista "Realmonte per sempre" e Salvatore Putrone con la lista "LeAli per Realmonte". Presentata anche la lista del terzo candidato sindaco Antonino Giarrizzo, si chiama "Realmonte libera".

Lista "Realmonte per sempre - Sabrina Lattuca sindaco"

La lista "Realmonte per sempre" è stata la prima ad essere presentata. I candidati al consiglio comunale sono: Melissa Arcuri, Simona Cardinale, Mimmo Coco, Emanuele Fiorica, Mariella Frumusa, Nino Fugalo, Roberto Iacono, Susi Infurna, Irene Pilato, Teresa Siracusa, Felice Vaccaro e Pasquale Valenti. Gli assessori designati sono: Nino Fugallo e Simona Cardinale.

Lista "LeAli per Realmonte - Putrone sindaco"

La lista è stata presentata questa mattina. “Un buon amministratore dovrebbe essere scelto non già tenendo conto delle conoscenze che gli appartengono, ma per i suoi valori. Sono sicuro che la gente alla fine sceglierà i propri rappresentanti con intelligenza e con coscienza. Non ho aspirazioni o interessi personali, se non quello di offrirmi ai miei concittadini“ - ha dichiarato Totò Purtone - . I candidati al consiglio comunale sono: Silvia Callea, Simone Capizzi, Vincenzina detta Enza Cappello, Nunziata Iacono, Fabio Lillo Incardona, Alessandro Pietro Mallia, Alessandra Rita Monachino, Carmela Nona, Antonino detto Tony Sciarrone, Francesco Sidoti, Alfonso Vella, Teresa Zambito. Gli assessori designati: Sara Chiara Iacono e Leonardo Aucello.

Lista "Realmonte Libera" - Giarrizzo sindaco

Presentata anche la lista civica denominata “Realmonte Libera” a sostegno del candidato sindaco Antonino Giarrizzo. I candidati al consiglio comunale sono: Mirella Sinaguglia, Liliana Navarra, Antonino Piazza, Gerlando Palermo, Dario Gallo Cassarino, Angelo Curaba, Giovanna Eterno, Marilena Sicurella, Liudmila Andrevna Contino, Angelo Messina, Emanuele Alonci, Salvatore D’Ambra. Assessori designati: Mirella Sinaguglia e Emanuele Alonci.