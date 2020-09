Amministrative a Realmonte, presentata la lista di Sabrina Lattuca

E' stata presentata, al Comune di Realmonte, la lista "Realmonte Per Sempre - Sabrina Lattuca sindaco". Una liste formata da giovani e professionisti di grande competenza e capacità che hanno a cuore le sorti del paese. Alla presentazione della lista era presente anche il candidato sindaco, l'avvocato Sabrina Lattuca. Tantissime le persone che si sono radunate dinanzi il Municipio per manifestare interesse ed entusiasmo al candidato sindaco Sabrina Lattuca e agli aspiranti consiglieri comunali per il progetto politico.

Ecco l'elenco dei candidati al consiglio comunale: Melissa Arcuri, Simona Cardinale, Mimmo Coco, Emanuele Fiorica, Mariella Frumusa, Nino Fugalo, Roberto Iacono, Susi Infurna, Irene Pilato, Teresa Siracusa, Felice Vaccaro e Pasquale Valenti.

Gli assessori designati sono: Nino Fugallo e Simona Cardinale.