Amministrative a Raffadali, Tuttolomondo: "Esperienza, energie nuove, competenza, impegno concreto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Esperienza, energie nuove e fresche, competenza, rappresentanza del tessuto socio-economico e culturale ed impegno concreto”. Il candidato sindaco Domenico Tuttolomondo, sostenuto da“Raffadali Cambia”, presenta il profilo umano e professionale della compagine che lo appoggerà nella tornata del 4 e 5 ottobre prossimi per il rinnovo delle Istituzioni locali.

“Abbiamo allestito una lista variegata, bene assortita e qualificata – afferma Tuttolomondo– uomini, donne, giovani e professionisti che credono nei valori e nel progetto di servizio alla comunità che ci guiderà nel segno della responsabilità e dell’identità territoriale con l’obiettivo di voltare pagina rispetto alle attuali dinamiche politico-amministrative, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.“Raffadali Cambia” non è solo uno slogan elettorale – aggiunge – ma interpreta e raccoglie il sentimento diffuso di buona parte della popolazione. C’è la voglia di invertire la rotta, di avviare un percorso nuovo di crescita, di sviluppo e di coesione destinato a ridare slancio e speranza alla nostra laboriosa realtà raffadalese”. All’interno della coalizione trovano spazio, oltre a diverse forze politiche, anche spaccati di società civile, del mondo artistico e produttivo, operatori culturali e professionisti. “Con questa squadra e con questo entusiasmo – assicura Tuttolomondo - aprire la stagione del cambiamento, che è quello ci chiede la gente di Raffadali, sarà possibile. Anzi è un obiettivo primario, un impegno solenne che assumiamo nei confronti del paese, rispetto al quale io, per primo, ci metto la faccia, consapevole che la profonda conoscenza che ho della macchina burocratica e amministrativa, grazie alla mia carriera da segretario generale negli enti locali, ci darà un grande aiuto. Attorno alla mia proposta, nata dalla base e da una convinta condivisione valoriale da parte degli alleati, ai quali va il mio sincero e profondo ringraziamento per la disponibilità mostrata e il sostegno manifestato attraverso il coinvolgimento di personalità e di intelligenze impegnate nella candidatura a consiglieri comunali – osserva ancora Domenico Tuttolomondo – avverto giorno dopo giorno una diffusa e spontanea partecipazione popolare che è linfa vitale in vista del voto”. Designati già i primi tre assessori. Si tratta di Francesco Gambino, Stella Vella e Salvatore Iacono. “Anche per la composizione della giunta – spiega il candidato sindaco – la scelta è ricaduta su persone di qualità, di spessore morale e professionale, capaci, per il loro vissuto, la loro passione, preparazione e testimonianza quotidiana, di dare, in caso di vittoria, un fattivo e costruttivo contributo nel delicato e complesso ruolo di componente dell’amministrazione attiva. Infine le due ulteriori cariche di giunta, in termini di requisiti e caratteristiche, seguiranno il solco tracciato. E posso già annunciare – conclude - che verrà conferito alla rappresentanza del Movimento Cinque Stelle l’assessorato con delega di vicesindaco”.