Oltre 700 consensi, il gruppo Ricostruiamo Siculiana: "Attenti e propositivi alle problematiche del posto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il gruppo "Ricostruiamo Siculiana" ringrazia i Siculianesi per la fiducia a noi accordata, scegliendoci con oltre 750 consensi al nostro candidato sindaco e con più di 1300 preferenze ai candidati della nostra lista. Questo vostro affetto ci è da ulteriore sprone per continuare la nostra attività politica a servizio dei Siculianesi e del nostro paese. Saremo sempre propositivi, attenti e sensibili alle problematiche di Siculiana, lavoreremo con costanza, auspicando una più proficua crescita per il nostro paese.