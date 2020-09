Amministrative 2020, Mauro Montante: "La condizione del manto stradale è disastrosa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Queste settimane di campagna elettorale mi stanno permettendo di conoscere tutte le singole problematiche dei diversi quartieri che si sommano ai problemi che Agrigento vive come "sistema città" . L'elenco è molto lungo ed è oggettivamente difficile dare un ordine di priorità. È importante però, dal mio punto di vista, fare una distinzione tra quelli che sono i problemi più superficiali e manifesti e quelli che sono più profondi e sommersi.

I primi, infatti, sono sotto gli occhi di tutti e tutti i giorni ci abbiamo a che fare; parlo del mancato spazzamento delle strade e dei marciapiedi, delle continue difficoltà con la differenziata, della disastrosa condizione del manto stradale delle nostre strade urbane, solo per citarne alcuni. I secondi sono più profondi e meno evidenti ma certamente altrettanto gravi, come il disagio sociale e la povertà che sempre di più sta avvolgendo la città, la crescente violenza nelle strade che vede bande di giovani (e non) fronteggiarsi settimanalmente, il diffuso minor senso di comunità che spinge le persone a chiudersi in un serrato individualismo abbandonando le categorie più fragili come gli anziani. Credo sia fondamentale riportare anche queste tematiche più sommerse al centro del dibattito pubblico perché questi segnali sono quelli che realmente danno la misura dello stato d'animo e del clima di una città e della sua popolazione. Con il candidato Sindaco Francesco Miccichè ci stiamo confrontando da settimane in questa direzione ed il mio vuole essere un invito, in primis, a tutti i candidati a farsi carico di questi problemi e proporre delle soluzioni concrete (non pindariche), ma vuole anche essere un invito alla cittadinanza a non farsi accecare da superficiali e egoistiche promesse elettorali. "