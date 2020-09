Amministrative 2020, liste dei candidati a palazzo di città: calendario e modalità d'ingresso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si informa che le liste di candidati per l’elezione del Consiglio Comunale nonché le candidature per l'elezione diretta del Sindaco saranno ricevute presso l’ufficio della Segreteria Generale dell’Ente, Palazzo di Città – Piazza Pirandello, 2° piano, secondo il seguente calendario: giorni orario Venerdì 04 settembre dalle 08:00 alle 14:00 Sabato 05 settembre dalle 08:00 alle 14:00 Lunedì 07 settembre dalle 08:00 alle 14:00 Martedì 08 settembre dalle 08:00 alle 18:00 Mercoledì 09 settembre dalle 08:00 alle 12:00 In ragione delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19: l’accesso agli Uffici per la fase della materiale presentazione è consentito a un massimo di n. 3 persone per lista che dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuali, e si procederà alla ricezione delle liste una per volta, con conseguente scaglionamento dell’accesso secondo l’ordine di arrivo; il giorno mercoledì 09 settembre, che reca la perentoria barriera temporale delle ore 12:00 per la presentazione delle liste, al fine di limitare le occasioni di possibile confusione/assembramento all’interno dello stabile, ci si riserva di organizzare, all’occorrenza, un servizio di ricezione preliminare nell’atrio del Palazzo di Città, nelle adiacenze dell’accesso principale. La Segreteria Generale si rende disponibile a programmare e concordare - secondo eventuale richiesta degli interessati - giorno e orario di presentazione, nei giorni e negli orari sopra indicati, escluso mercoledì 09 settembre. Si osserva che gli orari segnati indicano la soglia temporale entro cui può/deve aver luogo la materiale presentazione/consegna della lista - con proprio corredo documentale - alla Segreteria Generale: non ingloba, pertanto, i successivi tempi di disamina e conseguente elaborazione della ricevuta da consegnare ai presentatori.

Amministrative 2020, liste dei candidati a palazzo di città: calendario e modalità d'ingresso