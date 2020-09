Amministrative 2020, Lega Salvini Premier: "A Raffadali proponiamo il cambiamento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È una forte idea di cambiamento quella che proponiamo per Raffadali. Lo testimonia in maniera lampante il fatto che per la prima volta c'è una candidatura femminile alla carica di Sindaco. Una svolta storica per la nostra comunità. Ed è alle donne, alle mamme di Raffadali, e a tutti i giovani che mi rivolgo in particolare, per favorire il cambiamento a cui abbiamo iniziato a lavorare". Lo afferma in una nota Elina Rampello, candidata sindaco per la Lega Sicilia Salvini Premier alle amministrative di Raffadali. "Ho al mio fianco un gruppo giovane e determinato, con tanto entusiasmo e voglia di dare una svolta finalmente positiva a questo territorio. Siamo gli unici a correre con un simbolo di partito, quello della Lega di Matteo Salvini, mentre gli altri hanno deciso di mascherarsi dietro liste civiche comunque facilmente riconducibili a partiti. Esprimo grande soddisfazione per la collaborazione ed il sostegno di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Crediamo in questo cambiamento e siamo consapevoli di avere tutte le carte in regola per migliorare la nostra città. Chiediamo quindi il sostegno e la fiducia della cittadinanza, cui presenteremo il nostro programma e la nostra idea per un nuovo futuro per la nostra città", conclude la Rampello.