Amministrative 2020 a Casteltermini, il candidato Nicastro: "Il Comune deve ripartire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il Comune di Casteltermini ha necessità di ripartire dopo i problemi amministrativi della scorsa consiliatura (dissesto finanziario e sospensione del Sindaco) e il blocco dovuto alla pandemia che di fatto hanno impedito un regolare andamento della vita quotidiana di ogni cittadino e del tessuto imprenditoriale. Ecco perché Forza Italia ha ritenuto necessario preparare una pianificazione politico-amministrativa necessaria per il futuro di un paese”.

Lo si legge nel documento programmatico da attuare nel prossimo quinquennio all’attenzione del candidato sindaco Gioacchino Nicastro della lista “Ripartiamo insieme. Uniti per Casteltermini”, il miglior candidato sindaco che Forza Italia riconosce per la città. Infatti il partito è impegnato massicciamente per le prossime elezioni amministrative e con consiglieri e militanti, stanno lavorando in maniera capillare per dare a Casteltermini una amministrazione che sappia ben governare, informando i cittadini sui punti da perseguire per riprendere tutte le attività produttive e quelle amministrative che sappiano rimettere la cittadina in condizione di riemergere.

Per Forza Italia la prossima amministrazione comunale dovrà essere ispirata ai principi fondamentali di “trasparenza, legalità, rispetto delle regole, etica comportamentale e professionale”, per raggiungere non solo tutti gli obiettivi programmatici prefissati ma soprattutto la “fiducia in chi amministra” da parte dei concittadini.

Tra i punti programmatici, il gruppo azzurro che lo ha redatto, evidenzia di “avviare il processo di candidatura della ‘Santissima Croce” alla lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO; la stabilizzazione del personale precario del comune di Casteltermini; iniziative per sviluppare interventi di valorizzazione a favore degli agricoltori.