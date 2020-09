Amministrative, incontro con le donne candidate che sostengono Marco Zambuto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’assessore designato dal candidato sindaco Marco Zambuto, Antonella Gallo Carrabba, coordinatrice del Centro antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento, ha convocato tutte le donne candidate al Consiglio comunale nelle tre liste con l’obiettivo di “fare squadra”, confrontarsi ed essere parte attiva del programma politico di Marco Zambuto. “Chi meglio di una donna, di una madre e di una professionista – afferma Antonella Gallo Carrabba - può conoscere i problemi della famiglia? Al centro del nostro incontro ci sarà proprio la famiglia come fulcro della società. Da anni, con il Centro antiviolenza Telefono Aiuto, mi occupo di problemi familiari, esortando le donne a confidarsi e a denunciare piccoli e grandi drammi all’interno delle mura domestiche. Adesso è arrivato il momento di allargare gli orizzonti e di affrontare ulteriori problematiche che riguardano ciò che accade nei luoghi di lavoro, negli uffici, nelle attività commerciali, negli studi professionali, in strada, per le vie della città e nei quartieri. In questo le donne potranno dare un contributo fondamentale. Pertanto invito loro, ma in generale tutti i cittadini, a partecipare all’incontro che si svolgerà mercoledì 23 settembre alle 17 presso il comitato elettorale di Marco Zambuto al Viale della Vittoria”.