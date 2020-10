E' il giorno degli apparentamenti: ore frenetiche per i candidati sindaco

Today is the day, per dirla all'americana: entro oggi alle 14 i candidati sindaco Franco Micciché e Lillo Firetto dovranno infatti depositare al Comune di Agrigento gli eventuali apparentamenti, la composizione delle nuove giunte che dovrebbero essere frutto delle nuove alleanze e l'eventuale modifica del programma elettorale. Quadro, questo, che al momento non è ancora definito nemmeno per gli operatori politici, che da sabato - cioè quando sono divenuti quasi definitivi i risultati dello spoglio - ad ora si stanno confrontando-scontrando per delineare cosa avverrà in questi ultimi 7 giorni di campagna elettorale.

Ieri le voci si sono moltiplicate in modo incontrollato, come nella celebre scena del film Fantozzi, quando il ragionier Ugo non potè seguire una partita di calcio della Nazionale in tv: "Si diceva che l’Italia stava vincendo sull’Inghilterra per 20 a 0 e che aveva segnato anche Zoff di testa, su calcio d’angolo".

Ecco, qualcosa di simile è accaduto, con schieramenti dati per certi e poi svaniti nel giro di pochi minuti, tanto già nelle prime ore della mattinata di oggi, a specifica domanda, nessuno ha saputo rispondere se il tavolo delle trattative e delle alleanze fosse chiuso o meno. Al momento, a mezza bocca, si parla di un centrodestra unito al fianco di Micciché (che inizialmente non avrebbe voluto apparentamenti, ma solo alleanze), mentre alcune porzioni di centrosinistra spingevano nei giorni scorsi per convergere su Lillo Firetto, che pure fino a ieri sera sembrava avesse chiuso un accordo con Forza Italia e Fratelli d'Italia che però non ha superato la notte.

Un eventuale apparentamento Miccichè - centrodestra (significa quindi, restando alle liste che hanno superato il 5%, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Diventerà bellissima) consentirebbe una distribuzione tra gli alleati che gli garantirebbe - salvo ripensamenti - la maggioranza in aula "Sollano".

Certo è che le decisioni, soprattutto da parte dei partiti, sono tutte calibrate con il bilancino e finalizzate a provare a recuperare alcuni candidati consiglieri che, nonostante le buone affermazioni personali sono rimasti fuori da aula "Sollano". Siccome però le sedie non sono infinite, ogni candidato sindaco, attraverso l'apparentamento, rischia di perdere uomini e donne delle proprie coalizioni. Certamente fuori dai giochi dovrebbe rimanere il Movimento 5 Stelle, che a livello regionale ha dato ai propri elettori, in vista dei ballottaggi, "autonomia di voto secondo libertà di coscienza". "Chiunque - dicono i deputati regionali - dovesse dare indicazioni di voto, non lo farebbe a nome del Movimento 5 stelle". Una precisazione necessaria anche ad Agrigento?

Tornando al tema degli apparentamenti, siamo in attesa di conoscere gli schieramenti e avviarci così - finalmente - verso la conclusione di questa eccessivamente lunga - e poco entusiasmante - campagna elettorale.

(notizia in aggiornamento)