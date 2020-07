Amministrative 2020, Zambuto ci riprova: “Mi presento alla città con la mia faccia”

“Mi presento alla città con la mia faccia e con una mia lista. Rispetto alla mia proposta politica ci sono dei ragionamenti in corso con i movimenti e i partititi politici del centro destra rispetto ai quali, ci sono stati da parte di Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima, segnali di apertura e di condivisione”. Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole dell’aspirante candidato sindaco di Agrigento, Marco Zambuto. L’ex primo cittadino, si è presentato ufficialmente alla stampa.

Il Centrodestra frena sulla candidatura di Marco Zambuto: c'è il "no" della Lega

„ Il Centrodestra frena sulla candidatura di Marco Zambuto: c'è il "no" della Lega “

Il Centrodestra frena sulla candidatura di Marco Zambuto: c'è il "no" della Lega

„

Al momento, non c’è ancora un cartello di movimenti e partiti, gli accordi elettorali per la formazione della lista sono ancora in corso, ma la presenza fra il pubblico di numerosi esponenti politici, delineano uno schieramento di centro destra che però non sarà unito, o almeno non lo è attualmente.

Dopo il passo indietro annunciato recentemente da “Fratelli d’Italia”, Zambuto punta ad un’alleanza con Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima.