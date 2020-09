Amministrative, cinque aspiranti sindaci a Ribera: ecco tutti i candidati

A Ribera sarà una corsa a cinque per la poltrona di primo cittadino. Ecco, in ordine alfabetico, l'elenco dei candidati: Franco Auteri, Francesco Montalbano, Alfredo Mulè, Vincenzo Rossello e Matteo Ruvolo. In mattinata sono state depositate pure tutte le liste dei candidati al consiglio comunale.

Società civile Ribera - candidato a sindaco Franco Auteri

I candidati al consiglio comunale sono: Franco Auteri, Antonio Vinti, Paolo Amari, Nassim Errebboouhi (detto Roberto), Sergio Matina, Antonio Giacobbe, Rosario Giuseppe Cimino, Maria Ragusa, Katia Caruso, Mariangela Palazzolo e Rosanna Tortorici. Gli assessori designati: Maria Ragusa, Sergio Matina e Salvatore Lo Gioco.

Candidato Francesco Montalbano

Lista ViviAmoRibera

I candidati al consiglio comunale sono Giuseppe Buontempo, Michele Buscemi (detto Massimo), Giuseppe Catanzaro, Georgeos Diakenissakis (detto Giorgio), Annalisa Farruggia, Maria Galvano, Maria Gullo, Francesco Macaluso, Ferdinando Marchese (detto Nando), Graziella Marrella, Francesca Mulè, Giovanna Musso, Vincenzo Pecorella, Ignazio Scorsone, Sandro Tortorici e Vincenzo Virone.

Ribera più

Valentina Alba, Francesco Bentivegna, Alessandra Cacioppo, Giuseppina Marta Marcella Costa, Dario Di Carlo, Alexandra Di Lucia, Giuseppe Distefano, Paolo Gualtieri, Giuseppe Maniscalco, Gisella Miceli, Calogero Palminteri, Giuseppe Polizzi, Felice Puccio, Liborio Sclafani, Giuseppe Trizzino (Detto Tri) e Rita Zicari.

Possiamo



Antonella Cardinale, Francesco Fauci, Emanuele Francesco Fazio, Anna Giacobbe, Melchiorre Indelicato, Mariaelisa Lentini, Onofrio Marrella, Sebastiana Primo, Calogera Riggi, Giuseppe Rubbino, Antonino Russo, Nardina Russo, Pasquale Sinaguglia, Calogero Tortorici e Daniela Vassallo Mirella.

Intesa Democratica​



Ina Picarella, Matteo Scalia, Giuseppe Vassallo, Rosamaria Sortino, Francesco Cottone, Tanya Tumminello, Rosa Maria Renda, Enza Triolo, Giacomo Burreci, Giovanni Magro, Salvatore Sacco, Alex Arcadipane, Francesco Mule’, Anna Provenzano, Calogero Lombardo e Maria Tortorici.

Assessori designati: Dalila Oliveri, Antonio Borsellino e Franco Caramazza..

Candidato Alfredo Mulè

Popolari e autonomisti

I candidati al consiglio comunale sono: Nicola Inglese, Salvatore Burgio, Kelly Capitano Vergara, Elison Catania, Marcello D'Anna, Floriana Gullo, Loreto Lattanzi, Giusj Lentini, Adele Mondello, Pellegrina Morello (detta Caterina); Rita Stefania Orlando, Daniela Orlando, Anna Puccio, Daniela Ragusa, Liboria Tabbone e Carlo Venturella.

Lega

Calogera Francesca Chiappetta, Giacomo Cortese, Gloria Fortunato, Tiziana Gennaro, Andrea Guddemi, Gabriella Guddemi, Silvana La Barbera, Rosa La Corte, Carmelo Monastero, Mimma Noto, Rossella Parisi, Pasquale Salvaggio, Sara Smeraglia, Giuseppe Spallino, Giuseppe Trapani e Alfonso Zito.

Viva la libertà, viva la democrazia

Antonella Ambrogio, Antonino Armenio (detto Nino), Giuseppe Bordonaro, Paolo Caternicchia (detto Cat), Giuseppe Cortese, Ernesta D'Alessandro, Giovanna Di Martino, Angela Ganduscio, Alina Mariana Gurau, Aurora Liberto, Maria Pera, Antonietta Spinelli (detta Antonella), Michele Territo, Maria Tornambè, Salvatore Tortorici e Pietro Triolo.

Ribera di centro

Salvatore Daino, Catiamaria Di Leo, Michele Di Leo, Giuseppina Di Salvo, Rosalba Fonte, Joenna Lo Raso, Antonella Macaluso, Tommaso Pedalino, Giusy Riggi, Vincenzo Riggi, Emanuela Soldano, Salvatore Terrazzino, Giovanni Tortorici, Selen Vassallo, Caterina Riggi e Felicia Petra, Noto.

Insieme per Ribera

Federica Mulè, Liborio D'Anna, Giusi Albano, Melinda Bonifacio, Salvatore Maria Corda, Salvatore Cudia, Filippa Cufalo, Giovambattista Di Carlo, Angela Rita Di Leo, Domenico Facineroso, Roberto Gambino, Sandra Guddemi, Paolo Piscione, Emanuele Puccio, Fabio Sferra e Caterina Ulderigo.

Futuro Ribera

Giovanni Barbera, Roberto Caruana, Giuseppina Ciccarello, Antonio Cipolla, Vincenzo Di Leo, Rosalia Gramaglia, Giovanni Guddemi, Francesca Leotta, Anna Maria Macaluso, Marcello Modica, Loredana Moscato, Roberto Smeraglia, Giovanna Tortorici, Paola Urso e Caterina Valenti.

Gli assessori designati sono: Annalisa Tardino, Patrizia Manto, Paolo Zanbuto e Alessandra Lo Iacono.

Candidato Vincenzo Rossello

Lista Movimento Cinque Stelle

I candidati al consiglio comunale sono: Vincenzo Rossello, Daniela Manni, Calogero Manto, Filippo Caternicchia, Francesco Zambuto, Lillo Davide Luca Mantione, Valeria Silvio, Stefano Baiamonte, Salvatore D’Attilo, Silvana Lumia, Annamaria Canzeri, Riccardo Romano, Patrizia Giglietta, Filippo Bongiovì e Giuseppina Franceaca Balistreri.

Gli assessori designati sono: Rita Verde, Calogero Manto e Daniela Manni.

Candidato Matteo Ruvolo

Lista Matteo Ruvolo sindaco

I candidati al consiglio comunale sono: Antonio Aucello, Antonino Amodei, Salvatore Avanzato, Enza Maria Casà, Giuseppina Catanzaro, Giuseppe Colletti, Elisa Ganduscio, Antonino Giordano, Carmelo La Rocca, Rosalia Miceli, Liliana Pinelli, Giuseppe Lucera, Melissa Sarullo, Pietro Siragusa, Caterina Scorsone e Calogero Terranova.

Generazione futura

Antonella Amari, Luca Borsellino, Vita Capizzi (detta Vivì), Marco Cavallaro, Rachid Choub, Luis Alejandro Di Croce, Michele Ferraro, Pietro Gentile, Elena Guglielmucci, Francesco Li Greci, Giuseppe Mulè, Roberto Neri, Fabio Signorelli, Maria Siggia, Girolamo Taglialavore e Valeria Rosalia Zambito.

Fratelli d'Italia

Giovanni Di Caro, Samuel Amari, Giusy Biancaccio, Domenico Casà, Maurizio Cutrone, Giuseppe Dinghile, Salvino Giammancheri (detto Salvo), Federica La Porta, Stefania Lo Raso, Gaetana Modicamore, Vincenza Musso, Pietro Pennica, Vincenzo Spagnuolo, Pietro Torretta, Giovanni Trizzino e Michelangelo Virone.

Forza Italia

Ombretta Arena, Amante Beatrice Caltagirone, Antonino Caternicchia (detto Nino), Alessandro Cicirello, Emanuele Clemente, Francesca Colletti, Vincenzo Costa, Antonino D'Azzi, Cristina Giuseppina Emanuele, Ciro Marrone, Gaspare Miceli, Paola Miceli, Enza Mulè (detta Vincenza), Accursio Pinelli, Antonino Ruvolo e Giuseppina Zabbara.

Ruvolo sindaco

Maria Grazia Angileri, Alexandra Attardo, Calogero Cibella, Donatella Falauto, Carmela Montalbano, Gerlando Morello, Giuseppe Orlando, Giuseppe Paladino, Pasquale Polizzi, Maria Quartararo, Giovanni Riggi, Margherita Riggi, Enrico Schembre, Francesco Paolo Talluto, Giuseppe Tramuta.

Gli assessori designati sono: Giusi Zabbara, Emanuele Macaluso e Leonardo Augello