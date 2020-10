Firetto replica a Miccichè: "Depuratore del Villaggio Mosè? Ma non sa che c'è già l'appalto?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Dispiace davvero che il mio avversario non conosca la propria città. Questa mattina ha dichiarato: “Realizzare finalmente il depuratore del Villaggio Mosè”. Il depuratore è già in corso d’appalto, le offerte sono state presentate a settembre e la gara è in corso e la Regione non c'entra. Il depuratore dipende dal Commissario nazionale unico per la Depurazione, Enrico Rolle. Eppure, dovrebbe essere informato. La sanità e igiene pubblica dovrebbe essere sua materia.

Come pensa di risolvere i problemi senza conoscerne gli interlocutori? Il candidato sindaco commette anche un altro svarione perché è stato assessore alla Sanità con me nella mia Giunta ed è grave che non abbia seguito le vicende sulla questione del depuratore in quel periodo, grande battaglia che abbiamo vinto dopo un ventennio di discussioni sterili grazie all'avvio della gara d'appalto che garantirà depurazione e rete fognante a un'area vasta da Villaggio Mosè a San Leone e una porzione a sud del Comune di Favara.