Amministrative, coalizione a sostegno del candidato Mimmo Tuttolomondo: ecco cosa accade

Domenico Tuttolomondo candidato sindaco delle forze di centro sinistra, PD, Risorgimento Socialista e Alleanza Civica alle elezioni amministrative di Raffadali, allarga la base della sua coalizione con l'ingresso del Movimento 5 Stelle. "La lista civica di appoggio alla mia candidatura-dichiara Tuttolomndo- prevede adesso la presenza anche del movimento che ha deciso di scendere in campo con propri rappresentanti al consiglio comunale". E proprio in questi giorni Tuttolomondo ha in programma una serie di incontri con soggetti di area che hanno manifestato apertamente il gradimento sulla sua candidatura. Posizione questa sostenuta dal segretario regionale di Risorgimento Socialista, Nino Randisi, per il quale "bisogna proseguire nel coinvolgimento di tutti coloro che intendono dare anche un contributo fattivo alla stesura della programma elettorale per il quale stanno lavorando da tempo le forze politiche di centro sinistra. Un progranmma rivolto al cambiamento e al rinnovamento che mette al centro il bene comune".