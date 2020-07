Elezioni amministrative, la Lega "benedice" Catalano: e Fratelli d'Italia?

Dopo i rumors di questi giorni arriva una parziale apertura della Lega (e Fratelli d'Italia) sulla candidatura a sindaco del presidente del Consiglio comunale Daniela Catalano.

"Nel dibattito stantio sulle candidature di Agrigento, capoluogo di una provincia maltrattata, ultima in tutte le classifiche nazionali, lontana anni luce dai tormentoni cavalcati solo durante le campagne elettorali, in primis turismo e beni culturali - dice in una nota l'europarlamentare e commissaria cittadina della Lega, Annalisa Tardino - è molto positiva la disponibilità a candidarsi sindaco data da Daniela Catalano. Una persona perbene, avvocato stimato, giovane politica che con senso del dovere e caparbietà ha fin qui rivestito un ruolo istituzionale tanto importante. La sua disponibilità - continua Tardino - rappresenta una candidatura terza, attorno alla quale può ritrovarsi non solo la Lega, ma anche altre forze politiche di centrodestra, che abbiamo sempre inteso unire in un progetto condiviso. La Lega cerca di dare ai territori i candidati più spendibili. Non ci lasciamo condizionare dai giochi dei potentati di turno, e nemmeno ci piace dar credito a personaggi da spettacolo di varietà".

La "benedizione" per la candidatura di Daniela Catalano, arriva anche dal senatore Stefano Candiani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sono molto contento del lavoro di raccordo che sta svolgendo Annalisa Tardino ad Agrigento - dice -. E’ indubbio che qualcuno pensava già di avere il lupo nel sacco ma non ha considerato che forse svecchiare il modo consolidato di fare politica può essere la strada più apprezzata dagli agrigentini".