Amministrative 2020 a Raffadali, il candidato Rampello incontra gli aspiranti consiglieri comunali

Si svolgerà stasera a Raffadali l’incontro con Elina Rampello, candidato sindaco per la Lega Sicilia Salvini Premier a Raffadali e i candidati al consiglio comunale che la sostengono.

All’incontro, in programma a partire dalle ore 18.00 presso l’Aula consiliare di via Porta Agrigento, interverranno il Senatore Stefano Candiani, Segretario Regionale della Lega Sicilia e il suo Vice, Francesco Di Giorgio. A sostenere la candidatura di Elina Rampello saranno presenti anche Alberto Samonà, Assessore Regionale ai beni Culturali e all’Identità siciliana, l’On.le Alessandro Pagano, le eurodeputate Annalisa Tardino e Francesca Donato e la responsabile Enti Locali per la Sicilia occidentale Maricò Hopps. L’incontro avrà come focus i punti salienti del programma elettorale della Rampello e la presentazione dei candidati al consiglio comunale.

Elina Rampello: 32 anni, assistente amministrativa in un istituto scolastico paritario e una precedente esperienza come consigliere comunale, si candida a sindaco di Raffadali con l’obiettivo precipuo di spronare i giovani ad una cittadinanza più attiva e ad un modo nuovo di fare politica che sia incentrato sul contributo di idee e soluzioni innovative. Tra gli altri punti prioritari del suo ambizioso programma, la rettifica dei confini territoriali e la definizione del piano regolatore generale, la promozione di nuove politiche del lavoro e la creazione di spazi museali in grado di valorizzare le risorse culturali del settore agricolo ed enogastronomico.