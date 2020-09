Amministrative Realmonte, la candidata Sabrina Lattuca ha incontrato gli elettori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Entra nel vivo la campagna elettorale della candidata sindaco di Realmonte, l'avvocato Sabrina Lattuca, che ieri sera ha avviato il primo di tanti incontri tematici con cittadini e candidati al Consiglio comunale della lista "Realmonte per sempre". La candidata sindaco Sabrina Lattuca ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno aderito al suo progetto politico che si propone di dare continuità al processo di valorizzazione del territorio che ormai è riconosciuto come attrattore turistico di livello nazionale. All'incontro erano presenti tutti i dodici candidati con la lista “ Realmonte per sempre” che rappresentano variamente il tessuto economico e sociale della città della Scala dei Turchi:

Arcuri Melissa

Cardinale Simona

Coco Mimmo

Fiorica Emanuele

Frumusa Mariella

Fugallo Nino

Iacono Roberto

Infurna Susi

Pilato Irene

Siracusa Teresa

Vaccaro Felice

Valenti Pasquale.

Presenti anche i due assessori designati nella squadra di governo della candidata sindaco Sabrina Lattuca, Nino Fumagalli e Simona Cardinale.