Amministrative, Firetto in via Cesare Battisti ad una settimana dall'avvio del cantiere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Diventerà un bijoux! Sopralluogo questa mattina per la consegna dei lavori in via Cesare Battisti, del sindaco Lillo Firetto, dei tecnici comunali e dei rappresentanti l'impresa. Finalmente Via Cesare Battisti, strada di ingresso alla Via Atenea, cuore del nostro centro storico si rifà il look. "Si rifarà integralmente la pavimentazione e si risistemerà anche l’illuminazione pubblica mediante collocazione di lampioni artistico-decorativi in modo che la via sia più consona al cuore culturale e storico della nostra città. Con lo stesso intervento - spiega il sindaco Lillo Firetto - verranno attuate opere ed interventi di arredo urbano con la collocazione di panchine in pietra bianca; sistemeremo inoltre l’inizio di via Pirandello e ancora con lo stesso intervento provvederemo alla pavimentazione di Piazza Gallo, Piazza Alaimo e Piazzetta Purgatorio. Il finanziamento di questi lavori deriva dalla tassa di soggiorno quindi è la prima opera di investimento che si realizza utilizzando una porzione del "tesoretto" accantonato grazie alle somme riscosse con l'imposta di soggiorno".