Amministrative, partecipata assemblea elettorale del candidato sindaco Lillo Firetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Partecipata assemblea elettorale del candidato sindaco Lillo Firetto, ieri pomeriggio al palaforum di contrada Chimento. L'evento ha visto la partecipazione in video di alcuni tra i sindaci delle più importanti città italiane. Come Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Dario nardella, sindaco di Firenze (gemellata con Agrigento come città d'arte scelta per gli eventi di Dolce&Gabbana), Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente nazionale Ali, Autonomie Locali e Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia. In apertura è stato letto il messaggio inviato dall'artista internazionale Andrea Bocelli che ha ricordato come in questi anni sia cresciuta la risonanza internazionale della città dei templi.

Link con video completo evento dal quale poter estrapolare battute del candidato Lillo Firetto