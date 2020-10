Apparentamenti, con Miccichè tutto il centrodestra e Firetto "balla" da solo: ecco tutti i nomi

Alla fine potrebbe essere andata in larga parte come gli ultimi rumors volevano-dicevano: al ballottaggio il centrodestra unito vira su Franco Micciché, mentre Lillo Firetto affronterà da solo questa elezione "supplementare".

Il termine per la presentazione di giunte, programmi e accordi è a brevissimo, dato che entro le 14 tutto deve essere concluso, ma alle 13.23 al Comune di Agrigento erano categorici: "Al momento non è arrivato nulla". C'è chi ancora sta fisicamente lavorando sulla documentazione, e i contatti si sono fatti frenetici per definire i nuovi assessori designati.

Il centrodestra unito è al fianco di Franco Micciché, con un apparentamento formale con Forza Italia e Diventerà bellissima e il sostegno "spirituale" di tutte le liste rimaste fuori da aula "Sollano" come Lega e Udc. Sostegno esterno, senza apparentamento, per Fratelli d'Italia, che in questo modo recuperebbe un secondo consigliere comunale (entra Fabio La Felice). Per il partito di Berlusconi entrerebbe in aula Fabio Catania, con Antonino Costanza Scinta che entra in giunta. Per il movimento di Musumeci largo all'avvocato Roberta Zicari. Nella squadra designata di Micciché troverebbe spazio l'assessore designato di Zambuto Gianni Tuttolomondo. Designati anche il medico Giovanni Vaccaro, la capolista di Vox Italia Roberta Lala al posto del filoso Fusaro, Costantino Ciulla, Gerlando Principato oltre ai già designati Aurelio Trupia, Marco Vullo e Francesco Picarella.

Firetto, come anticipato, correrà da solo e potrebbe puntare con maggior forza sul concetto di una candidatura totalmente civica contro il "sistema", per quanto le interlocuzioni anche con l'universo del centrodestra ci siano state e, fino a ieri sera sembrava chiuso un accordo con Fratelli d'Italia che non ha però superato la notte. Anche l'attuale sindaco, comunque, pare apporterà piccole modifiche alla propria giunta, mantenendo Giorgia Iacolino e Tanja Castronovo (entrambe rimaste fuori da aula Sollano) e Giandomenico Vivacqua, insedendo al posto di Antonio Sutti e Giorgio Bongiorno gli assessori uscenti Nello Hamel e Nino Amato e l'ex consigliere comunale Giuseppe Gramaglia, i candidati consigliere Mario Fontana (figlio del più volte deputato Enzo), Gioacchino Alfano e Alfonso Mirotta (anche loro rimasti fuori dal Consiglio) e il consigliere di "Onda" Pasquale Spataro.

Certamente fuori dai giochi dovrebbe rimanere il Movimento 5 Stelle, che a livello regionale ha dato ai propri elettori, in vista dei ballottaggi, "autonomia di voto secondo libertà di coscienza". "Chiunque - dicono i deputati regionali - dovesse dare indicazioni di voto, non lo farebbe a nome del Movimento 5 stelle". Una precisazione necessaria anche ad Agrigento?

Ecco il nuovo Consiglio comunale

Stando così i giochi, quattro seggi toccheranno a Cambiamo Rotta (Teresa Nobile, Alessando Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino); 3 ad Uniti per la città (Marco Vullo, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino); 3 Forza Italia (Simone Gramaglia, Carmelo Cantone, Giovanni Civiltà); Facciamo Squadra (Davide Cacciatore e Valentina Cirino); 2 Diventerà Bellisima (Claudia Alongi e Roberta Zicari); 2 Fratelli d'Italia (Gerlando Piparo, Fabio La Felice); 2 seggi Andiamo avanti (Nino Amato, Mario Fontana), 2 seggi Buogiorno Agrigento (Piero Vitellaro, Margherita Bruccoleri), 2 Agrigento Rinasce (Nello Hamel, Alessia Bongiovì) e uno per Onda (Pasquale Spataro). Va anche considerato che il sindaco perdente tra Miccichè e Firetto avrà un posto in Consiglio comunale per legge e che molti dei consiglieri destinati ad entrare in aula "Sollano" sono anche assessori designati: potrebbero cioè anche scegliere di lasciare lo scranno facendo scorrere la lista degli eletti.