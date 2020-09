Amministrative, Iacolino: "Agrigento sia centrale nelle politiche di sviluppo del Mediterraneo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Le testimonianze di civiltà millenaria che offre Agrigento devono rappresentare elemento di attrazione per le politiche di sviluppo della nostra città nel mediterraneo . Agrigento può conquistare un ruolo centrale nel dialogo interculturale presente nel Mediterraneo, esaltando la sua vocazione di città accogliente e inclusiva. Il pieno utilizzo dei fondi comunitari e strutturali dell’Unione europea da parte dell’amministrazione comunale, può consentire il miglioramento dell’offerta turistica e culturale. Da candidato al consiglio comunale con la delega di assessore nella giunta guidata da Lillo Firetto-conclude Giorgia Iacolino- il mio costante impegno per rafforzare la centralità di Agrigento per la promozione della cultura dell’accoglienza nel rigoroso rispetto delle regole, guardando allo sviluppo del nostro territorio con un rafforzato rapporto istituzionale con i livelli di governo nazionale e regionale”.