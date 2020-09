Amministrative, Catalano: “Sia una campagna elettorale all’insegna di proposte per la città”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Dopo il primo confronto pubblico tra candidati, siamo pronti ad affrontare i temi di maggiore interesse per la città. Noi abbiamo realizzato un programma di quindici punti per la nuova Agrigento". Lo afferma la candidata Sindaco alle amministrative di Agrigento Daniela Catalano.

"Auguro a tutti i colleghi un buon lavoro e una campagna elettorale all'insegna di proposte e dibattiti sulle reali esigenze e possibilità di miglioramento del nostro territorio. Abbiamo attivato anche un numero WhatsApp per far partecipare tutta la città e scrivere insieme idee, soluzioni e progetti per Agrigento. Una visione condivisa che passa attraverso il coinvolgimento dei cittadini: è a loro che nella nostra campagna elettorale vogliamo parlare, ascoltandone esigenze e proposte. È arrivato il momento di un'idea nuova di città. È ora!"