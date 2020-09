Amministrative e ambiente, Pullara: "Bene Firetto per aver sposato campagna MareAmico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Condivido pienamente la scelta del sindaco Lillo Firetto di avere sposato la proposta di Mareamico per la salvaguardia ambientale e rivolgo il mio personale plauso ad entrambi". Lo sostiene il deputato regionale l'On Carmelo Pullara.

"Il mio plauso va a Claudio Lombardo per questa interessante iniziativa - sostiene Pullara - che mira alla valorizzazione delle coste. Lombardo ha infatti inviato a tutti i candidati a sindaco di Agrigento un programma ambientale minimale al fine di affrontare e risolvere alcuni dei numerosi problemi che affliggono l'ambiente e le nostre coste. Un programma di interventi che Il sindaco Firetto non ha esitato a condividere e fare immediatamente suo . Si tratta-continua Pullara-di un programma che per diversi versi ha visto già impegnato Firetto nell'interlocuzione con la Regione per la soluzione di alcune annose questioni che affliggono la fascia costiera.Un plauso anche al sindaco Firetto che ha mostrato sempre apertura alle associazioni del territorio. Ritengo -conclude Pullara- che Mareamico come tante altre associazioni,rappresentano una risorsa importante per la città di Agrigento nel condividere idee e progetti".