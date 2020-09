Amministrative 2020, Savarino: "Pronti a rafforzare il nostro movimento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Presentate oggi le liste per le prossime amministrative in Sicilia, #diventeràbellissima ha presentato liste competitive ovunque, e soprattutto ad Agrigento e a Ribera punta sui giovani!” A parlare è l’On. Giusi Savarino, che si dice soddisfatta del lavoro svolto finora in Sicilia, e continua “Il nostro movimento cresce e si radica sul territorio, coinvolgendo professionisti, tanti giovani e tante donne, ben oltre ogni riserva imposta! Ad Agrigento ci siamo volutamente sottratti al triste mercato sui consiglieri comunali in libera uscita, e deciso di puntare tutto su una nuova classe dirigente, perbene e preparata. Anche a Ribera, #db ha una lista forte, con tanti giovani a sostegno di Matteo Ruvolo. E così anche nei Comuni minori con lista unica, sosteniamo una squadra di giovani a Camastra, con Dario Gaglio, per dare una speranza dopo trenta mesi di commissariamento, peccato questi giovani coraggiosamente si scontrino con gli stessi personaggi, a partire dal candidato a sindaco e il suo vice, che hanno portato quel Comune ad essere sciolto per mafia. Sono certa però che i cittadini sapranno scegliere, lì come a Casteltermini, dove #db sostiene un proprio candidato a Sindaco, Gioacchino Nicastro e ovunque #DiventeràBellissima si stia impegnando con entusiasmo a portare la Politica al governo della città.”

E la deputata #db chiude con una provocazione “Scusate, sbaglio o in provincia non ho visto liste del Pd? Non solo in Comuni grandi come Ribera, ma nemmeno ad Agrigento, unico capoluogo di provincia al voto? Ma davvero il Partito democratico, che conta pure su ministri siciliani della zona, sempre presenti a chiacchiere sulla stampa, non riesce a coinvolgere nessuno per poter presentare candidati con il proprio simbolo? Noi stiamo rafforzando il nostro movimento, saremo determinanti nella vittoria e costituiremo la cintura di sicurezza per il nostro Presidente Musumeci negli scontri che affronta a difesa dei diritti dei siciliani. Più cresce #diventeràbellisima più avrà forza e voce la Sicilia.”