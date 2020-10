Tutto il centro destra compatto con Miccichè, Onda e Noi: "Firetto sconfigga la partitocrazia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Chiediamo al sindaco Calogero Firetto di mettersi alla testa di un'"Onda" civica con la coerenza ad oggi dimostrata, per spazzare via i partiti che nulla hanno dato ai cittadini."

A scriverlo in una nota sono i coordinatori delle liste "Onda" e "Noi". "La nostra richiesta-si legge nella nota- viene avanzata alla luce degli apparentamenti in vista del turno di ballottaggio in programma ad Agrigento che hanno visto rinascere la partitocrazia sconfitta al primo turno dai progetti civici e cio' grazie al candidato sindaco Micciche' che, di fatto, ha solo consentito che tra i diversi partiti ci fossero delle primarie finalizzate a sapere quante poltrone toccassero ai singoli partiti".

Coordinatori Liste Onda e Noi